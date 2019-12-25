الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسكشف سمو الأمير خالد بن سلمان رئيس لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أن اللجان التحكيمية تمر بعدة مراحل يبدأ عملها بلجنة فرز أولى تفرز الوسم والشاهد، ثم لجنة فرز ثانية تقوم بأعمال التشبيه أو التهجين واللون والتسنين، بعد ذلك لجنة التحكيم المبدئي ومهمتها تأهيل الإبل المستحقة للتنافس على الجائزة، يأتي بعدها دور لجنة الخبراء "العبث" واللجنة الطبية، وفي النهاية دور لجنة التحكيم النهائية.وأوضح سموه أن التحكيم المبدئي يقوم عليه رجال أكفاء وأصحاب خبرات كبيرة مستواهم لا يقل عن لجان التحكيم النهائية، ومع ذلك يتوجه أعضاء اللجان النهائية إلى مقر لجنة التحكيم المبدئي ويشاهدون الإبل المنتقاة والمختارة ويؤكدون الحكم وبعد التطابق تعلن الأسماء وعلى الملاك تقبل النتائج بصدر رحب مؤكدا أن عدم تأهل البعض أمر طبيعي فمهما كان تفوق المنقية هناك ما هو أفضل منها وهذا أمر طبيعي، مشيرا إلى وجود سبعة محكمين بلجنة التحكيم المبدئي وسبعة محكمين بلجنة التحكيم النهائي ومعهم جميعا نائب رئيس لجان التحكيم يعدون من أفضل الخبراء.// انتهى //16:43ت م0139