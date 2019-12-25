المنامة 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني رسالة من الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي, تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.تسلم الرسالة سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء البحريني خلال لقائه اليوم, المبعوث الخاص للرئيس الفلبيني روبيرت اريك, ووكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية سارة لو أريولا.وجرى خلال اللقاء, بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة, ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:48ت م0141