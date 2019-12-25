ظهران الجنوب 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واستفقد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي اليوم مدارس الحد الجنوبي التابعة للادارة التعليمية.واطلع خلال زيارته لمدرسة ربعي بن عامر بمركز الربوعة بالحد الجنوبي المتوأمة مع مدارس محافظة أحد رفيدة على سير الاختبارات واللجان والسجلات وأعمال الكنترول المنظمة للاختبارات.وأشاد بجهود قائد ومنسوبي المدرسة المميزة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها تلك المدارس، مؤكداً سعي الإدارة لتهيئة البيئة التعليمية المحفزة للتفوق الدراسي في مدارس الحد الجنوبي مع تلبية كافة الاحتياجات وتذليل الصعوبات والتحديات لتحقق تلك المدارس أهدافها تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تقضي بالعمل على دعم هذا الجزء الغالي من وطننا الحبيب وتسخير كافة الإمكانات للنهوض بالعمل التعليمي فيه والتغلب على الظروف الطارئة التي يمر بها.من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم سراة عبيدة علي المالكي أن الزيارة تأتي في إطار دعم ومساندة مدارس التعليم بالحد الجنوبي من قِبل المسؤول عن التعليم بالإدارة، كما أنها متابعة ميدانية مباشرة لهذه المرحلة المفصلية المهمة في حياة الطلاب والطالبات بهذا الجزء الغالي من وطننا الحبيب التي هي مرحلة جني نواتج التعلم للفصل الدراسي المنصرم .//انتهى//16:56ت م0146