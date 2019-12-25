غيبده 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسأجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة غيبده بجمهورية بنجلاديش خلال اليوم الخامس من الحملة 137 عملية جراحية منها 130 للرجال و 7 للنساء، ليصل مجموع ما جرى إنجازه منذ بدء الحملة 652 جراحة.وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.//انتهى//17:02ت م0148