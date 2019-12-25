عمّان 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسقدمت عيادات مختبر التحاليل والأشعة التخصصية التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية ل 1,174 مراجعًا بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن خلال شهر نوفمبر الماضي.وتُعد الخدمات التي تقدمها العيادات الأحدث من نوعها في المخيم لما يتوفر فيها من أجهزة ومعدات وتجهيزات متطورة وتصدرها استقبال المرضى والمراجعين من جميع الفئات العمرية.وأعرب اللاجئون السوريون عن شكرهم الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على المساعدات الطبية المقدمة لهم، معربين عن رضاهم على جودة الخدمات التي تقدم داخل العيادات، وتوفير الأدوية التي يحتاجونها بشكل مستمر، سائلين الله العلي القدير أن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء.// انتهى //17:03ت م0149