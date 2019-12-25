حائل 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم, معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.ورحب سموه في بداية اللقاء بالحقباني ومرافقيه في زيارتهم للمنطقة, مؤكداً أهمية دور الهيئة العامة للجمارك, متطلعاً لمزيد من العمل التطويري فيما يخدم المنطقة والوطن.من جهته قدم الحقباني شرحاً عن أعمال الجمارك في المنطقة والدور الذي تقوم به متضمناً مستجدات العمل الجمركي, والجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدّمة إلى الأفضل.حضر الاستقبال وكيل المحافظ للشؤون الهندسية ماهر بن عبدالله القثمي ومدير عام إدارة المتابعة محمد بن عبدالله الراشد ومدير عام جمرك مطار حائل ماجد بن طلال المقهوي.// انتهى //17:45ت م0157