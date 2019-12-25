جيزان 28 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 25 ديسمبر 2019م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، التعازي والمواساة لأسرة عبده بن يحيى دكمان، أحد منسوبي مكتب وكالة الأنباء السعودية بجازان، في وفاة والدتهم.وعبر سموه عن التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلاً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.من جانبه عبر "دكمان" عن شكر أبناء وأفراد أسرته لسمو أمير منطقة جازان، سائلاً الله أن يجزل له الأجر والمثوبة، وألا يريه أي مكروه.// انتهى //17:49ت م0161