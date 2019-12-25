الباحة 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسرأست مساعدة المدير العام للتعليم لشؤون تعليم البنات نوال الدرمحي اليوم, الاجتماع الأول لبرنامج رعاية طلاب وطالبات من أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين, بحضور أعضاء اللجنة المكلفة من البنين والبنات, ومكتب وفاء.وناقش الاجتماع العديد من الأهداف الهامة التي ركزت على الاهتمام بهذي الفئة الغالية وتحقيق الأهداف المنوطة والحث على توفير كل السبل لأبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين وتقديم الرعاية النفسية والصحية والتعليمية والمادية بكل يسر وسهولة وتمكين المستفيدين من الحصول على الدعم والاهتمام عبر منظومة مستدامة.واستمعت الدرمحي لمهام كل لجنة ودورها مبينة الصعوبات والعقبات التي تواجه الإدارات المشتركة في هذا البرنامج, موجهة بتهيئة البيئة المناسبة للطلاب والطالبات واستقرارهم النفسي والتربوي.// انتهى //18:01ت م0162