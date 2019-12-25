الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، انتقال (5) وجهات دولية ووجهتان داخلية إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، والوجهات الداخلية من جدة إلى الدمام، القصيم، بينما تشمل الوجهات الدولية من جدة إلى القاهرة، بيروت، الخرطوم، وكذلك إلى الكويت، ونيروبي، وذلك ابتداءً من الأحد 29 ديسمبر الحالي ، عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية (ذهاباً وإياباً) وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوجهات الداخلية والدولية التي نُقلت للمطار الجديد (42) وجهة محلية ودولية.وأوضحت هيئة الطيران المدني أن خطة انتقال الرحلات إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد جهزت بالتعاون مع شركات الطيران، وعلى رأسها الخطوط الجوية العربية السعودية، وباقي الناقلات الوطنية والعالمية، وستُنقل بشكل تصاعدي وتدريجي الرحلات لضمان ارتفاع الكفاءة في تشغيل صرح كالصالة رقم (1) بمطار المؤسس الجديد.يذكر أن الخطوط الجوية العربية السعودية نقلت في وقت سابق عملياتها ورحلاتها لـ (35) وجهة داخلية ودولية، إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد.// انتهى //18:16ت م0164