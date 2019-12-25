القطيف 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسوقعت جمعية تاروت الخيرية اليوم, اتفاقية شراكة مع إحدى المؤسسات المتخصصة بتشغيل صالات الأفراح , تتضمن تشغيل وصيانة مجمع صالات الأفراح على مدى 10 أعوام.وجرى توقيع العقد بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد علي الصغير الذي أشار إلى أهمية الاتفاقية للجمعية في سبيل تنويع مصادر دخلها وتعزيز العائد على الاستثمار مؤكداً أنهم يطمحون من خلال توقيع هذا العقد ومن خلال الخبرة الكبيرة والعروض الكثيرة التي سيطرحها للجمهور أن تصبح صالات الأفراح هي الخيار الأول لكل عروس في جزيرة تاروت.وأثنى الصغير على الجهود الذي بذلها فريق الصالات في الجمعية خلال السنوات الماضية من الرجال والنساء وأكد ان هذه الفرص التشغيلية ستستمر باْذن الله من خلال المستثمر.يذكر أن جمعية تاروت أنشأت مجمع الصالات للأفراح وقامت بتشغيلها ذاتيًا خلال السنوات الثلاث الماضية.// انتهى //18:16ت م0165