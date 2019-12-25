حائل 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم, احتفال مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعوقين بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة لعام 2019م, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة والمدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد.وتخلل الحفل عرض مرئي عن المركز وخدماته، وعرض مرئي يحكي سيرة مدير المركز سابقاً عبدالله العجلان.وألقى الشاب عبدالرحمن الضبعان كلمة ذوي الإعاقة تحدث فيها عن قصة نجاح حققها في مجتمع مترابط بدعم من القيادة ومتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.ثم ألقيت كلمة شركاء النجاح ألقاها بالنيابة عواد الرضيمان أعرب فيها عن شكر أبناء المنطقة لسمو أمير حائل وسمو نائبه على مايقومان به من عمل مستمر ومتواصل من أجل حائل وأهلها مؤكداً فخره بمشاركته في خدمة فئة غالية من مجتمعنا.إثر ذلك وُقّعت عدد من الاتفاقيات لشركاء الأجر, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.وفي ختام الحفل كرم سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد المساهمين بنجاح فعاليات المركز .وكان سمو أمير المنطقة قد زار المعارض والأجنحة المشاركة في الفعاليات إذ اطلع على الخدمات التي تقدمها كل جهة للمستفيدين.// انتهى //18:17ت م0166