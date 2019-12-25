الدمام 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسوقعت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام اليوم، مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر السعودي في مجالات تعزيز التكامل والمشاركة، بهدف التبادل المعرفي ونشر مبادئ الإسعافات الأولية لدى الطلاب وتطوير سياسات لوائح تقديم الخدمة ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني في الجامعة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.ونصت المذكرة التي وقعها معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش, ومعالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، على دعم جهود التعاون بين الجانبين وتطوير ودعم جهود البحث العلمي وتبادل الخبرات والتبادل المعرفي وتطوير قدرات الكوادر البشرية وتوفير التعليم المستمر لكوادر الطرفين ليسهموا بفاعلية في تعليم وتطوير الخدمات الطبية الطارئة ونشر مبادئ الإسعافات الأولية ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني والاستفادة من المرافق في كلا الجهتين.// انتهى //18:27ت م0169