الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسأقامت الجمعية الأهلية للمتقاعدين بالرياض مساء أمس، أمسية شعرية بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، بحضور رئيس مجلس جمعية الثقافة والفنون، ورئيس مجلس جمعية المتقاعدين، وأعضاء الجمعية، وعدد من الفنانين والشعراء، وذلك في قاعة الشدي بمقر جمعية الثقافة والفنون بالرياض.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض عبدالعزيز السماعيل، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس ) أن الجمعية بفروعها في جميع مناطق المملكة توفر خدماتها لكافة الفئات الاجتماعية بما فيها المتقاعدين.وأشار السماعيل إلى أن المرأة لها نصيب كبير في الجمعية وتواجد دائم من خلال مشاركتها وإشرافها على المعارض التشكيلية والبازارات ومختلف الأنشطة، مبيناً أن المنتدى الثقافي يعني بفئة الشباب من كلا الجنسين ويقدم برامج خاصة للشباب بإشراف مدير البرنامج الثقافي الدكتور فهد العتيبي، مقدماً شكره لجمعية المتقاعدين ومعرباً عن سعادتة بما يتمتعون بة من حيوية ونشاط.من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للمتقاعدين اللواء الركن متقاعد صالح بن منصور القرشي شكره للجمعية السعودية للثقافة والفنون وكافة منسوبيها لجهودهم في تنظيم الأمسية.وفي ختام الأمسية كُرّم المشاركون بدروع تذكارية مقدمة من جمعية المتقاعدين، كما وقع الطرفان على مذكرة التعاون لإقامة برامج مشتركة.// انتهى //18:33ت م0171