الرياض 28 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 25 ديسمبر 2019م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك.حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.// انتهى //18:49ت م0173