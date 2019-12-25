ظهران الجنوب 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واستفقد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس غانم الجذعان أمس مكتب الوزارة في محافظة سراة عبيدة، وعددا من المزارع والمشاتل بالمحافظة.والتقى الجذعان منسوبي المكتب, مطّلعاً على سير العمل واحتياجاته، كما استمع إلى شرح مفصل عن المهام التي يقدمها المكتب ومساهمته في دعم المزارعين ومربي المواشي في المحافظة.وزار المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، مشتل سراة عبيده والمجاز والرميدا ومزارع الرمان بجوف آل معمر وبعض المزارع الخاصة، إذ اطلع على الطرق المستخدمة في الزراعة والري ووقف على احتياجات المزارعين واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم، وحث المزارعين على أهمية تأسيس جمعية تعاونية لمزارعي الرمان بجوف آل معمر .بعد ذلك توجه المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير لزيارة مشروع الاستزراع السمكي في وادي رغد العائد .وأكد الجذعان اهتمام وزارة البيئة بمشاريع الاستزراع السمكي التي تهدف إلى تطوير قطاع الاستزراع المائي والمنافسة به عالمياً؛ نظراً لكونه قطاعاً واعداً ومؤثراً على التنمية والاقتصاد وداعماً للاقتصاد الوطني، إضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية من خلال تخفيف الضغط عن المصايد.وكان المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير قد التقى خلال زيارته لسراة عبيدة، المحافظ محمد بن جزوا الدوسري، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات البيئية والزراعية التي تهم المحافظة.// انتهى //18:54ت م0175