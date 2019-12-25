جدة 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الذي أستهدف موقعًا عسكرياً في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو, مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين ورجال الأمن.وجدد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين , تأكيده على الموقف الثابت لمنظمة التعاون الإسلامي الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.وقدم معاليه العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو, معربا عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.// انتهى //19:23ت م0178