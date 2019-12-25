أبها 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسأغلقت بلدية محافظة خميس مشيط ٢٩٧ محلاً تجارياً مخالفاً وأنذرت ١١٤ محلاً آخر خلال جولات ميدانية نفذتها فرق الرقابة البلدية الأسبوع الماضي.وأبان المتحدث الإعلامي للبلدية بدر آل القرني أن الجولات الميدانية التي نفذها مراقبو البلدية شملت 445 منشأة صحية ومهنية، مشيراً إلى أنه جرى مصادرة 3716 كيلو جراماً من اللحوم والفواكه والخضروات والمواد الغذائية الفاسدة، بالإضافة إلى الأغذية مجهولة المصدر وأكثر من 23 لتراً من زيوت القلي التالفة والمعاد استخدامها، كما جرى إزالة 27 بسطة عشوائية مخالفة وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفين.يذكر أن المخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية وبيع منتجات غذائية تالفة أو مجهولة المصدر, بالإضافة إلى عدم وجود أو تجديد التراخيص البلدية اللازمة والشهادات الصحية لدى بعض العاملين.// انتهى //19:23ت م0179