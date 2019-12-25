مكة المكرمة 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية بجمهورية الصومال شيخ نور محمد حسن والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية الصومال، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية الصومال لموسم حج 1441هـ.عقب ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة، مع وزير الأوقاف والشؤون الدينية بجمهورية الصومال اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، والتي على ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من الصومال وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.وقال معالي وزير الحج والعمرة : بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تمكنا اليوم من إنهاء ترتيبات قدوم حجاج الصومال لأداء مناسك الحج.وقدم معاليه الشكر للمسؤولين عن شؤون الحجاج في الصومال نظير جهودهم وعملهم الدؤوب الذي ساهم في إنجاح موسم حج العام الماضي.من جانبه عبر وزير الأوقاف والشؤون الدينية بجمهورية الصومال عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان نظير جهودهم المتواصلة لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بشكل عام وحجاج جمهورية الصومال بشكل خاص.// انتهى //19:28ت م0180