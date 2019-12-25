جدة 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة, بتأسيس مكتبين لسموه في محافظتي الطائف والقنفذة، يؤدي فيهما مهام عمله بصفة دورية، بهدف التسهيل على أهالي المحافظات الشرقية والساحلية بالمنطقة، وتلمّس احتياجاتهم بشكل مباشر، والوقوف عن كثب على سير العمل في مشاريع التنمية.وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، أن سمو الأمير بدر بن سلطان , سيباشر أعماله في مكتب الطائف الأحد المقبل، لافتاً إلى أن برنامج العمل اليومي سيكون مشابهاً في مكتبي سموه بمكة المكرمة وجدة، إذ يبدأ برنامج سموه صباحاً باستقبال المراجعين من سكان الطائف والمحافظات المجاورة، ثم عقد لقاءات بالمسؤولين وجولات ميدانية للوقف على سير العمل في المشاريع.وأشار الدوسري إلى أن سموه سيرأس اجتماعات مديري القطاعات الحكومية وأعضاء المجالس المحلية , وسيتم خلالها مناقشة الاحتياجات التنموية, ما سيسهم تواجد سموه في محافظة الطائف في تقديم الخدمة المباشرة لأهالي محافظات تربة والخرمة ورنية والمويه وميسان, كما سيكون برنامج العمل لسموه في مكتب القنفذة ,الذي سيحقق ذات الغاية بالنسبة لمحافظات الليث وأضم والعرضيات, وسيكون هذان المكتبان مساندين لمكتبي سموه في العاصمة المقدسة وجدة , اللذين يخدمان أهالي المنطقة بشكل عامٍ ، ومن بينها أهالي محافظات رابغ وخليص والكامل والجموم وبحرة.// انتهى //19:30ت م0181