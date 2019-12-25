الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس زارت 3 محطات تابعة للشركة.زار وفد الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عددًا من محطات المعوضات الديناميكية للقدرة غير الفاعلة، التابعة للشركة السعودية للكهرباء في ثلاث مواقع مختلفة، في جدة والمدينة المنورة للتعرف على عمليات الصيانة والتحكم الخاصة بالمعوضات الديناميكية، كذلك مركز "السعودية للكهرباء" للأبحاث والتطوير بوادي الظهران للتقنية؛ للاطلاع على أحدث تقنيات المحاكاة الرقمية.وجرى خلال الزيارة، توقيع عقدي تقديم خدمات استشارية وعمل المواصفات الفنية ونطاق العمل وتجهيز مستندات الطرح للشركة المصرية لنقل الكهرباء، حول تركيب نظام المعوضات الديناميكية في محطة العوينات بمصر، ومحطتي دنقلا ومروي بالسودان، من قبل شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع التي مثلها في التوقيع رئيس الشركة بالإنابة المهندس مهدي الدوسري، ومثل الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب صباح مشالي.وفي ختام الزيارة أثنى الوفد المصري على حفاوة الاستقبال والتنظيم وأبدوا إعجابهم بالإمكانات والتقنيات المتقدمة المزودة بها شبكة نقل الكهرباء والخبرات الفنية المتقدمة بالشركة السعودية للكهرباء.مما يذكر أن توقيع هذه العقود يأتي تحت مظلة التعاون السعودي المصري في مجال الكهرباء.// انتهى //19:52ت م0186