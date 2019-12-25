مكة المكرمة 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط في مكتبه بمكة المكرمة اليوم رئيس مفوضية مكتب شؤون حجاج جمهورية السنغال عبدالعزيز كيبي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هـ لبحث الترتيبات الخاصة بالحجاج وتنسيقها والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج وفي مقدمتها التسهيلات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية السنغال بموسم حج 1441هـ.إثر ذلك وقع معالي نائب وزير الحج والعمرة، ورئيس مفوضية مكتب شؤون حجاج جمهورية السنغال اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ التي تنظم قدوم الحجاج من جمهورية السنغال وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.من جانبه عبر رئيس مفوضية مكتب شؤون حجاج السنغال عبد العزيز كيبي عن امتنانه وشكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه من خدمات ومجهودات لخدمة ضيوف الرحمن والحفاظ على أمنهم، وأضاف: في كل عام نلاحظ مزيدًا من التقدم في الترتيبات والإجراءات والمجالات التي تسهم في رفع مستوى راحة الحجاج.// انتهى //20:53ت م0189