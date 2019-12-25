ظهران الجنوب 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسأزالت بلدية تثليث التابعة لأمانة منطقة عسير أمس، تعديات على أراضٍ حكومية بمركز كحلان.ورصدت الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية، إحداثات على أراض حكومية تمثلت في بناء سواتر ترابية وحضائر وشبوك وغرف وخزان على مساحة 600 ألف م2، حيث باشرت بإزالتها بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.// انتهى //21:53ت م0192