سكاكا 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسواصل أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اليوم جولاته التفقدية على المشروعات البلدية بمركز زلوم والمراكز التابعة وذلك لتطوير الخدمات البلدية بجودة عالية .وبدأت الجولة بزيارة مركز بلدية زلوم حيث كان في استقباله رئيس بلدية زلوم شالح الشمري وعدد من منسوبي البلدية ، واطلع على مراحل استكمال مشروع مبنى بلدية زلوم ،الذي يوفر بيئة عمل مناسبة للموظفين والمراجعين، موجها بسرعة إنجازه لافتتاحه .كما تفقد أمين الجوف مشروع مبنى الخدمات البلدية بمركز طلعة عمار ، ووجه بسرعة افتتاحه لخدمة أهالي المركز وتوفير بيئة العمل المناسبة للإنجاز ورفع مستوى الآداء، وتجول داخل مركز طلعة عمار واستمع إلى ملحوظات الأهالي ومقترحاتهم، والاستفسار منهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم .وأكد المهندس الشرعان أن هذه الزيارة التفقدية تأتي بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، وبدعم متواصل من وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي .رافقه خلال الجولة وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس علي الشمري وعدد من قيادات الأمانة .// انتهى //21:54ت م0193