الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسيستعرض غداً 15 من ملاك الإبل ( 16 فردية ) أمام لجان التحكيم في منافسات الفردي لون الشعل بفئتيه "دق" و"جل"، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.ويتوقع قوة المنافسة عطفاً على مشاركة كل مالك بفردية واحدة فقط في هذه المسابقة باستثناء المتسابق مهنا ابراهيم خليل المزروعي العنزي الذي يشارك بـ (فرديتين) في فئة "الجل".وكانت إدارة نادي الإبل أعلنت اليوم عن تأجيل عرض الشعل إلى الساعة التاسعة صباحا نظراً لكسوف الشمس الذي تشهده المملكة صباح الغد.ويشارك في فئة فردي "دق" لون شعل:1- عبدالله محمد ردعان ال بريك2- مهنا ابراهيم خليل المزروعي العنزي3- الكويتي علوش نحيان فهيد العجمي4- صقر مطلق صقر السهلي5- الكويتي فلاح سالم راشد الهاجري6- عايض محسن ساير العتيبي7- فلاح سلطان عامر بن ملحم8- حنس مفرس فارس العتيبيوفي فئة فردي "جل" لون شعل يشارك:1- حفيظ برغش علوش السهلي2- مترك نايف تركي بن حجنه3- نايف سعودي نايف الحثلين4- مهنا ابراهيم خليل المزروعي العنزي (فرديتان)5- مطلق صقر عبدالله السهلي6- فلاح سلطان عامر بن ملحم7- حنس مفرس فارس العتيبيوكان قد أعلن اليوم عن الملاك المتأهلين في الصفر (جل - دق)، التي ستعرض بعد غدٍ الجمعة، حيث ضمت قائمة الملاك المتأهلين في فئة الفردي (جل - شعل)، أولاً لفئة الفردي (جل / صفر):1- الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس (3 فرديات)2- اهلال عايض دغيثر العتيبي (4 فرديات)3- علوش ضيدان شافي العجميوتأهل في فئة الفردي (دق/ صفر):1- الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس (6 فرديات)2- قعيد مرزوق صويمل المطيري3- تركي محمد تركي السبيعي.// انتهى //21:58ت م0194