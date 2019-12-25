حائل 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسكرم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عبدالرحمن بن حمد اليحياء في مكتبه اليوم عددًا من المسعفين الاختصاصيين والفنيين المتميزين في الميدان .وقدم اليحياء شكر وتقديره لهم على جهودهم وتميزهم في تقديم الخدمة الإسعافية لعدد من الحالات الحرجة التي تطلبت عناية فائقة متمثلة في حالات الإنعاش القلبي الرئوي وولادات ناجحة، مثمناً لهم آداءهم الإنساني النبيل في خدمة المرضى والمصابين .// انتهى //22:34ت م0197