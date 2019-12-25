الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسواصل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا اليوم الأربعاء تدريباته في معسكره الإعدادي بماليزيا ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصتهم التدريبية على الملعب الرديف لملعب شاه علم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، الذي عمد إلى تطبيق مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب.وأبعدت الآلام التي شعر بها لاعب خط الوسط أيمن الخليف إجهاد في العضلة الخلفية الداخلية للساق لليمنى عن المشاركة في الحصة التدريبية، إذ ينتظر أن يخضع لمزيد من الفحوصات خلال اليومين المقبلين للاطمئنان على حالته، في حين التحق اللاعب عبدالله الحمدان بمران اليوم، بعد أن فضّل الجهاز الطبي إراحته عن مران الأمس في أعقاب شعوره بآلام في باطن القدم اليسرى.ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي خلال معسكره بماليزيا مباراتين وديتين يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين، أمام منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية على التوالي، في حين سيلاقي منتخب تايلاند على أرض الأخير وديًا قبيل بدء منافسات كأس آسيا.يذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل.// انتهى //22:45ت م0198