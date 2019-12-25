الرياض 28 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 25 ديسمبر 2019م واسأطلقت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية برنامج الزمالة الأوروبية العربية في الأوقاف، الذي يعد برنامجًا تدريبيا مهنيًا لإعداد الكفاءات الإدارية من قادة ومديري قطاع الأوقاف بالمملكة العربية السعودية بهدف التحوّل نحو (المؤسسية) في مؤسسات هذا القطاع الحيوي، وتماشيًا مع التوسع الملموس للمؤسسات الوقفية، ودعمًا لمستقبلها، والعمل من خلال رؤية واستراتيجية ومنهجية إدارية شاملة تتسق مع رؤية المملكة 2030.ويسهم برنامج الزمالة الأوروبية العربية في الأوقاف بتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الأوقاف في المملكة، من خلال تأهيل قيادات المؤسسات الوقفية وبناء قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات في مجال الأوقاف، كما يعمل على تحسين أداء عمل المؤسسات والأفراد في القطاع الوقفي، وفي معالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه المؤسسات الوقفية ومعرفةً بالحلول العملية لها و مرورًا بالتجارب الناجحة للمؤسسات الوقفية عالميًا، بالإضافة إلى إكساب قيادات الأوقاف مهارات تأسيس الأوقاف وإدارة تمويلها وتشغيلها واستثماراتها ومصارفها.وتتطلع مؤسسة العنود الخيرية لتصبح داعماً رئيساً لتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تعظيم أثر القطاع غير الربحي في المملكة وتطوير أداء قادة المؤسسات والجمعيات الخيرية والوقفية بالمملكة ، وتعزيز دورهم في التنمية البشرية من خلال التمكين المهني والتدريب العالي، وكذلك الاستفادة من التجارب الرائدة عالميًّا، وتقوية القدرات المعرفية، ورفع المستوى المهاري للعاملين في قطاع الأوقاف من خلال الفرص التدريبية الرائدة المقدمة من مؤسسة العنود الخيرية.// انتهى //22:46ت م0199