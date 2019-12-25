الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واستوج النادي الأهلي السعودي بكأس بطولة أندية غرب آسيا الثالثة لكرة الطاولة التي اختتمت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة أكثر من 70 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 نادياً.وحقق الأهلي اللقب بفوزه في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 على نادي سار البحريني الذي حقق المركز الثاني، وجاء بالمركز الثالث نادي البحرين البحريني ورابعاً نادي الاتحاد السعودي.وتوجت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيسة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة، والشيخ صقر بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للهيئات والمراكز الشبابية بوزارة شؤون الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة المهندس فواز الشرابي الفرق الفائزة بالمراكز الأولى.وأكد رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة المهندس فواز الشرابي أن البطولة تعد من أقوى بطولات المنطقة وغرب آسيا تحديداً لوجود لاعبين من أندية قوية في دول غرب آسيا مثل عبدالعزيز العباد وراشد سند ومحمد عباس ونايف الجدعي وعلى الخضراوي، بالإضافة إلى تواجد 10 لاعبين محترفين مع الأندية المشاركة ومصنفين بالاتحاد الدولي لكرة الطاولة، مقدماً في هذا الصدد شكره لجميع من شارك في إنجاح البطولة وللشيخة حياة آل خليفة رئيسة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة ولنادي سار الذي استضاف البطولة، متمنياً للجميع التوفيق ومزيدا من النجاحات والتطور في المشاركات المقبلة.// انتهى //22:56ت م0201