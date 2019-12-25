الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واساختار مركز جنوب الرياض التابع لجمعية الأطفال المعوقين شعار (أولمبياد ذوي الاعاقة) ليكون إيقونة الاحتفالية التي أقامها المركز اليوم لأبنائه، في نهاية الفصل الدراسي الأول.وأوضحت مديرة القسم التعليمي ورئيسة لجنة الأنشطة بالمركز نوف السالم أن اختيار شعار "أولمبياد ذوي الإعاقة" تزامناً مع أولمبياد الرياضية، مشيرةً إلى الهدف من هذه الفعالية الرياضية المتمثل في إدماج الأطفال في المجتمع ومشاركتهم في البرامج الرياضية وإدخال الفرح والسرور على قلوبهم، ولتمكينهم من ممارسة جميع حقوقهم.وبينت أن الحفل يتضمن عدة فقرات متنوعة وأركان ومسابقات والألعاب بين الأطفال مع الامهات وختتم الحفل بتكريم وتسليم شهادات النجاح والهدايا للأطفال.//انتهى//23:25ت م0205