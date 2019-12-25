تبوك 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واستواصل بلدية محافظة البدع تطوير الميادين العامة والمداخل والمخارج الرئيسة للمحافظة، باستكمال عدد من المشروعات الخدمية التي تسهم في إظهار مدينة البدع بالمظهر الذي يليق بمكانتها التاريخية والحضارية.ووأضح مدير العلاقات العامة والاعلام ببلدية محافظة البدع محمد العميري بأن أعمال البلدية مستمرة حاليا على استكمال مشروعات الأرصفة وتركيب أعمدة الإنارة، إضافة إلى مواصلة العمل على زيادة المسطحات الخضراء في عدد من أجزاء المدينة.وأفاد أن جهود بلدية المحافظة تتواصل بفتح عدد من التقاطعات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف تسهيل الحركة المرورية على المواطنين والمقيمين، والتقليل من الاختناقات التي تشهدها المحافظة لاسيما في أوقات الذروة.وبين العميري أهمية تلك المشروعات سواء القائمة أو التي تحت التنفيذ أو تحت الدراسة، سعياً وحرصاً من بلدية محافظة البدع على مواكبة التطوير وتقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة.// انتهى //23:27ت م0206