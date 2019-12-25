الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واستنطلق غدا الجمعة بطولة القتال الدولي ( بريف33 ) بالشراكة مع الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع وذلك في الصالة الخضراء بملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة بحضور الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالبحرين.ويشارك في هذه البطولة 24 لاعبا يمثلون 15 دولة هي السعودية والبرازيل وألمانيا وباكستان وروسيا وفرنسا والأردن ومصر وانجلترا والعراق والسويد والفلبين وايرلندا وبلجيكا وترينيداد وتوباجو.وتعد هذه البطولة هي ختام البرنامج الزمني للاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع لعام 2019م.ورفع رئيس الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع عبدالعزيز جليدان شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعم الرياضة والرياضيين في المملكة وما كان له الأثر في استضافة المملكة لعدد من البطولات المنافسات التي جعلت من المملكة محط أنظار العالم أكمل بمختلف الرياضات, ما كان له الأثر الواضح في جعل المملكة في مصاف الدول في مجال الرياضة، كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة على دعمه المتواصل للاتحادات الرياضية وتقديم جميع سبل الدعم لتقيق النتائج على الصعيدين المحلي والدولي.وعبر الجليدان عن سعادته بإقامة بطولة (بريف 33 ) للعام الثاني على التوالي في المملكة التي تعد من أقوى البطولات الرياضية التي تهتم بفنون القتال المتنوع، متمنياً أن تؤتي هذ البطولة ثمارها في دعم هذه الرياضة.وسيمثل الممكلة في هذه البطولة كل من عبدالله القحطاني ومصطفى راشد وسيلاقي كل منهم نظيره من دولتي باكستان وفرنسا.// انتهى //23:27ت م0207