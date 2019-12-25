صامطة 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسنفذت بلدية محافظة صامطة الشهر الحالي العديد من الأعمال ضمن مبادرة "معالجة مظاهر التشوّه البصري"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة 17 مظهراً من مظاهر التشوّه البصري.وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري أن الأعمال شملت إزالة أكثر من 20 سيارة تالفة، و35000 متر مكعب من النفايات والمخلفات الصلبة، وصيانة الأرصفة ودهانها بمسافة 2000 متر طولي، ومنع افتراش الباعة الجائلين ومصادرة 800 كيلو جرام من الخضار والفواكه الفاسدة.وبين أن البلدية تعمل بجميع إمكاناتها البشرية والمادية والفنية لتنفيذ مبادرة معالجة مظاهر التشوه البصري التي اطلقت عبر برنامج " مدينتي 2018" الذي يتبناه القطاع البلدي ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 المعني بالارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة وتحسين المشهد الحضري.// انتهى //23:28ت م0208