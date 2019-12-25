نجران 28 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران بالتعاون مع الأمانة العامة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي مساء اليوم، لقاءً تعريفياً عن الجائزة في دورتها السابعة للعام الحالي 1441هـ، بحضور المهتمين بالعمل التطوعي من جهات حكومية وجمعيات خيرية وإدارات وأقسام المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، وعدداً من أفراد المجتمع، وذلك في قاعة الحمرور بمقر الغرفة الرئيسي بمدينة نجران.وتناول اللقاء الذي قدمه الأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث أهداف الجائزة ومجالاتها، وشروط المشاركة فيها، وكيفية الترشح لها، والنجاحات التي حققتها في دوراتها السابقة.وتطرق المغلوث خلال اللقاء إلى فروع الجائزة الأربعة "الإنجاز الوطني، والوقف الإسلامي، وبرامج العمل الاجتماعي، ورواد العمل الاجتماعي"، مبيناً أن الجائزة في فرعها للتميز في الإنجاز الوطني تمنح للجهات التي تقدم المبادرات المتميزة من خلال الأنشطة، والبرامج، والمشاريع، والخدمات، وتهدف هذه الجائزة إلى الإسهام في تشجيع وتقدير الإنجازات الوطنية، فيما تُمنح جائزة فرع التميز في الوقف الإسلامي لكل وقف تم تخصيصه في المملكة أو خارجها من قبل منظمات أو مؤسسات حكومية أو شبة حكومية، وتُمنح جائزة فرع التميز في برامج العمل الاجتماعي للجهات التي تقدم برامج اجتماعية، حيث تهدف الجائزة إلى تشجيع العمل الاجتماعي الخيري المؤسسي، وخُصصت جائزة فرع التميز لرواد العمل الاجتماعي للأفراد الذين قاموا بأعمال اجتماعية على مستوى الوطن أو العالم، وتهدف الجائزة إلى إبراز دور رواد العمل الخيري.وتخلل اللقاء عدة مداخلات ومناقشات من الحضور حول الجائزة.//انتهى//23:28ت م0209