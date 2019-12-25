الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو.وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين ، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة ، متمنين للمصابين الشفاء العاجل ، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه" .// انتهى //23:46ت م0210