سياسي / خادم الحرمين الشريفين يبعث برقية عزاء ومواساة لرئيس بوركينا فاسو إثر الهجوم الإرهابي
الأربعاء 1441/4/28 هـ الموافق 2019/12/25 م واس
الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو.
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين ، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة ، متمنين للمصابين الشفاء العاجل ، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه" .
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