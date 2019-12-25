الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو.وقال سمو ولي العهد : " بلغني بألم شديد خبر الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي ، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق ، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل" .// انتهى //23:47ت م0211