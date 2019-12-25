الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسأسدل الستار اليوم على منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى التي أسفرت نتائجها عن اشتعال المنافسة على الصدارة.وشهدت الجولة فوز الطائي على القادسية 1-0، والمجزل على نجران 3-1، حطين على البكيرية 1-0، الثقبة على النجوم 2-0، أحد على الجبلين 3-1، الخليج على الكوكب 1-0، الباطن على التقدم 1-0، العين على جدة 1-0 والجيل على الأنصار 2-0 فيما حسم التعادل 2-2 مباراة النهضة مع الشعلة.وعزّز العين صدارته بوصوله للنقطة 34 فيما ارتقى الباطن لمركز الوصافة بـ 31 نقطة لكن تتبقى له مباراة مؤجلة مع القادسية الذي تراجع للمركز الثالث برصيد 30 نقطة ما أشعل أجواء المنافسة على الصدارة.وشهدت الجولة تسجيل 21 هدفًا، تكفل المحليون بـ 17 هدفًا فيما سجل الأجانب 4 أهداف، واحتساب ركلتي جزاء سُجلت واحدة وأهدرت الأخرى.وجاء العين والباطن الأكثر فوزًا بـ 9 مباريات لكل منهما "علمًا بأن الباطن لعب مباراة أقل"، فيما جاء النجوم والمجزل كأقل الأندية فوزًا بـ 3 انتصارات فقط لكل منهما، والعين الأقل خسارة "مباراة واحدة" والمجزل الأكثر خسارة "11 مباراة"، والشعلة الأكثر تعادلًا بـ 9 مباريات، فيما جاء التقدم كأقل الأندية تعادلًا بمباراتين فقط، والبكيرية الأقوى هجومًا بـ 32 مباراة، فيما جاء الأنصار والتقدم الأقل هجومًا بـ 14 هدفًا لكل منهما، والعين الأقوى دفاعًا بـ 10 أهداف فقط سكنت شباكه، والمجزل الأقل دفاعًا بـ 36 هدفًا استقبلتها شباكه.وحافظ الثنائي الحاج عثمان باري "البكيرية" ولويز إدواردو "الطائي" على صدارتهما للهدافين بـ 11 هدفًا لكل منهما.// انتهى //23:48ت م0212