الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسنفّذت دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لقاءات أسبوعيّة بعنوان (خلك واعي) بحضور مدير الإدارة الوقائيّة بإدارة المخدرات العقيد سلطان الجبرين ومعه النقيب وليد الشيباني.وتهدف هذه اللقاءات إلى بث الوعي والإرشاد والتوجيه لأبناء الدار الذين يقارب عددهم 200 نزيل, إلى جانب تدريب وتثقيف العاملين من أخصائين نفسيين واجتماعيين ومراقبين وتعريفهم بكيفية إكتشاف حالات التعاطي والإدمان، وآليات التعامل معها بمثالية.وأقامت الدار بالتعاون مع مركز صحي غبيرة برنامجا للأبناء تحت عنوان (الوقاية خير من العلاج) يتطرق للإنفلونزا الموسميّة وكيفية الوقاية منها والقضاء عليها.وتأتي هذه البرامج ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي تنظمها دار الملاحظة لأبنائها النزلاء على مدار العام بهدف تقويم سلوكهم وتوجيههم وإعادتهم أبناء فاعلين لخدمة المجتمع.وقدم مدير الدار فهد القميزي شكره وتقديره للجهتين المشاركة والداعمة لهذه اللقاءات الأسبوعية, لتعاونهم وحرصهم على تقديم كل مفيد لأبناء الوطن, خصوصا لهذه الفئة الغالية على المجتمع.// انتهى //23:53ت م0213