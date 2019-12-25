المدينة المنورة 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، غداً، محاضرة بعنوان: "حقوق الراعي والراعية "، وذلك في مسجد قباء بعد صلاة المغرب.وتأتي المحاضرة ضمن مبادرة القيم والاخلاق "خير أمة" الذي ينظمه الفرع؛ لتبصير الناس، وتعزيز القيم الإسلامية السامية، والأخلاق الحميدة في نفوسهم، وحث المجتمع على أهمية الإخلاص في القول والعمل.// انتهى //23:54ت م0214