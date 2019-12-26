الخرطوم 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسقال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك إن بلاده ماضية في إيجاد مشروع وطني تحفظ فيه دماء الشعب، مؤكدا أن بلاده قدمت نموذجا للتوافق الوطني سيقف عنده العالم كثيرا.وأضاف حمدوك في خطاب ألقاه للجماهير المحتشدة في الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة، في قاعة الصداقة بالخرطوم، "تعلمون أن إرساء الديمقراطية تصاحبها تعقيدات وتحديات جمة، تحتم علينا الحفاظ على اللحمة الوطنية".وأشار إلى أن النموذج السوداني قائم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين، مشيدا بدور القوات النظامية كافة في حماية الديمقراطية، كما انحازت من قبل لخيارات الشعب الثورية.ونوّه حمدوك بالنجاح في تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية، لافتا النظر إلى أن تشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة الولايات، جار التشاور بشأنه.وشدد على أن الحكومة الانتقالية لن تتهاون في اتخاذ القرارات الحاسمة، وتطبيقها بصرامة، بدون أن تحمل حقدا على أحد، ولا تنتقم من أحد، موضحا أن العدالة، تُمثل أحد أضلاع الثورة.وناشد رئيس الوزراء السوداني كل السودانيين في الداخل والخارج للتكاتف والتعاضد وتقديم مبادرات الإصلاح الاقتصادي الشامل.// انتهى //03:35ت م0224