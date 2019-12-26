الرياض 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تعزي رئيس بوركينا فاسو في ضحايا الهجوم الإرهابيولي العهد يتلقى اتصالاً من وزير الدفاع اليابانيفيصل بن بندر يتسلّم تقرير المناخ العام للعاصمةأمير جازان يدشن مركز عمليات الأمن السيبرانيجلوي بن مساعد يشيد بجهود قوات الأفواج الأمنية بالمنطقةفهد بن سلطان يكرم الفائزين بجائزة المبادرات الشبابيةأمير الجوف يتسلم التقرير السنوي لإدارة الأحـوال الـمـدنـيـة بـالـمـنـطـقـةأمير الشمالية: مطار عرعر الجديد سيدعم مقومات المنطقة الاقتصاديةحسام بن سعود يدشن أعمال مكتب تحقيق رؤية 2030أمير مكة بالنيابة يطلع على نسبة الإنجاز في مشروع ذاخرالمملكة تدين هجوماً استهدف موقعاً عسكرياً في بوركينا فاسوبدء أعمال الندوة العلمية «التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب»مبادرات مسك تطلق منصة «قيّم» لحماية الأطفال من الألعاب الإلكترونيةالشورى يدعو لدراسة أسباب انخفاض أعداد المصانع وتجويد صحة البيئة13 قاضياً يباشرون الحكم في قضية مقتل «خاشقجي»الزياني: الأحكام في مقتل خاشقجي برهنت على استقلالية القضاء بالمملكةالصين تؤيد معالجة المملكة لقضية خاشقجي(إعلان تونس للسلام) يدعو لحل «ليبي - ليبي»السهيل يعتذر.. والعراقيون يرفضون مرشحي «تحالف البناء»طالبان تختطف 27 من نشطاء السلام بأفغانستاندعاوى أممية لوقف القتال في سورية// يتبع //06:02ت م0003