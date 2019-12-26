عام / الصحف السعودية
الخميس 1441/4/29 هـ الموافق 2019/12/26 م واس
الرياض 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تعزي رئيس بوركينا فاسو في ضحايا الهجوم الإرهابي
ولي العهد يتلقى اتصالاً من وزير الدفاع الياباني
فيصل بن بندر يتسلّم تقرير المناخ العام للعاصمة
أمير جازان يدشن مركز عمليات الأمن السيبراني
جلوي بن مساعد يشيد بجهود قوات الأفواج الأمنية بالمنطقة
فهد بن سلطان يكرم الفائزين بجائزة المبادرات الشبابية
أمير الجوف يتسلم التقرير السنوي لإدارة الأحـوال الـمـدنـيـة بـالـمـنـطـقـة
أمير الشمالية: مطار عرعر الجديد سيدعم مقومات المنطقة الاقتصادية
حسام بن سعود يدشن أعمال مكتب تحقيق رؤية 2030
أمير مكة بالنيابة يطلع على نسبة الإنجاز في مشروع ذاخر
المملكة تدين هجوماً استهدف موقعاً عسكرياً في بوركينا فاسو
بدء أعمال الندوة العلمية «التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب»
مبادرات مسك تطلق منصة «قيّم» لحماية الأطفال من الألعاب الإلكترونية
الشورى يدعو لدراسة أسباب انخفاض أعداد المصانع وتجويد صحة البيئة
13 قاضياً يباشرون الحكم في قضية مقتل «خاشقجي»
الزياني: الأحكام في مقتل خاشقجي برهنت على استقلالية القضاء بالمملكة
الصين تؤيد معالجة المملكة لقضية خاشقجي
(إعلان تونس للسلام) يدعو لحل «ليبي - ليبي»
السهيل يعتذر.. والعراقيون يرفضون مرشحي «تحالف البناء»
طالبان تختطف 27 من نشطاء السلام بأفغانستان
دعاوى أممية لوقف القتال في سورية
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