وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة.. والقوة الناعمة ) : تفعيل دور المرأة في المجتمع السعودي لتكون عنصرا فاعلا في مسيرة التنمية والحرص على أن تكون لها مسؤوليات واضحة في مختلف خطط التحول الوطني الـتي تعنى بكافة القطاعات الحيوية سواء التجارية والصناعية والتعليمية والصحية وغيرها منهج معهود في هذه البلاد منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الـزاهر، وهذا المشهد نراه يتأكد ويتجدد الـيوم بما يحقق رؤية المملكة وتطلعات القيادة الرشيدة، فالمرأة الـسعودية في عهد خادم الحرمين الـشريفين الملـك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، وسمو ولـي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، حظيت بفرص التمكين الـفعالـة علـى نطاق واسع لتتقلد مختلـف المناصب القيادية في وطنها وتعتلي المنصات العالمية في المواقع العلمية والدبلوماسية.وأضافت : وتأتي دعوة مجلس الشورى بجلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة والتي تم فيها الـتأكيد علـى دور وزارة الخارجية في حشد الجهود لإيضاح دور المملكة وحضورها علـى مختلف المستويات، وعلى ذلك تمت الإشارة إلى أهمية تفعيل دور «الـقوة الناعمة» في هـذا الـصدد، إن هـذه المطالبة تأتي في مضمونها منسجمة مع هـذا الـواقع الـذي تنعم به المرأة السعودية والتي تعيش في ظل حكمة ودعم القيادة الـرشيدة عهد تمكين وعهد إنجازات وعهد تعزيز ثقة معهودة ورؤية ترسم لها ملامح مستقبل مشرق، فالمرأة اليوم يقع عليها من المسؤولية والتطلعات على أوسع نطاق، وهو أمر يمكن رصده في معطيات وحقائق نالت فيها أسبقية في عدة مجالات.وختمت : المرأة السعودية اليوم هي السفيرة، وهي عضو مجلس الـشورى، وهي وكيلة وزارة، وهي مديرة الجامعة، وهي العالمة، وهي الباحثة، وهي الرياضية، وهي التي مثلت وطنها في المحافل الدولية المتنوعة، فبالتالي يتوقع منها أن تكون خير واجهة لوطنها وأن تعكس عنه الـصورة الواقعية من خلال تفعيل دورها في برامج وقنوات يتم النهوض بها من خلال وزارة الخارجية، بالتالي تحقيق رؤية المملكة وتطلـعات قيادتها وخططها في التحول الوطني.// يتبع //06:02ت م0005