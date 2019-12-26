وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إثراء العمل الإنساني ) : لعقود من الزمن ظل العمل الإغاثي في مناطق الأزمات والصراعات والكوارث الطبيعية في العالم محكوما بحدود الاستجابة التي قد تأتي عاجلة، أو تتأخر وربما تتعثر لأسباب متشابكة ليس آخرها حدود القدرة الأممية على الاستجابة المطلوبة في الوقت المناسب. الجانب الآخر أن المجال الإغاثي والإنساني ظل يفتقر إلى الدراسات والبيانات التي يمكنها تناول هذه الجهود، وإلى الاهتمام الإعلامي التوثيقي الذي يسهم في تعزيزه وتوسيع دوائره عالميا.وبينت : هذه الثغرات التي ارتبطت طويلا بواقع الأعمال الإنسانية، تجاوزها “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ” برؤيته وخططه الاستراتيجية، ليسجل من خلالها حرص المملكة على تحقيق المقاصد العليا وقيم البذل النبيلة، وتوسيع مظلتها الإنسانية على امتداد الخارطة العالمية، والإسناد الكبير للجهود الإغاثية الأممية،وختمت : وفي نفس الوقت تتوج ذلك، برافد معرفي توثيقي هادف يخدم الجهد العالمي، وفي هذا الصدد جاء تدشين الدكتور عبدالله الربيعة، للموقع الإلكتروني للمجلة الدولية للدراسات الإنسانية، لتكون بداية لشراكات مع الجامعات والمراكز الأكاديمية وفرصة للباحثين في المجال الإنساني أن يكونوا فاعلين لإثراء هذه الأعمال بدراسات ميدانية مُحكّمة، ونشر المعرفة للمسؤولين والممارسين والباحثين الأكاديميين حول صناعة السياسات والمستجدات في هذا المجال وتسليط الضوء على التحديات المعاصرة، والاستضاءة بالجهود الإنسانية للمملكة وشريانها المتدفق بالعطاء المتمثل في المركز.// يتبع //06:02ت م0006