وأفادت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( السعودية والكويت .. اتفاقية نموذجية ) : أولا وقبل كل شيء تربط السعودية والكويت علاقة تاريخية وجغرافية أصيلة حميمة يشهد بها عمق التاريخ، فهي علاقة جوار وإخاء ومتانة شعبية، فمنذ اتفاقية ترسيم الحدود بين السعودية والكويت الشقيقة والعالم ينعم بتدفق سلس للطاقة، فالمملكة والكويت تدركان منذ النشأة أهمية الدور الذي تقومان به من أجل استقرار الأسواق، وقد كان من نتائج تلك الاتفاقية تأسيس المنطقة المقسومة بين الدولتين كمنطقة عازلة على الحدود الدولية بينهما والعمل فيما بينهما على تحسين التعاون لتطوير المشاريع في تلك المنطقة وتوزيع الموارد وإدارة عمليات الاستكشاف.وأضافت : ومع ذلك اضطرت المملكة إلى وقف الإنتاج في المنطقة نظرا لمشكلات بيئية، وهو ما أدى إلى توقف 0.5 في المائة من الإنتاج العالمي، ورغم هذه الخسارة إلا أن الأهم هو تحقيق المعايير، وليس الإنتاج بذاته، ولهذا دخلت الدولتان الشقيقتان في نقاش وحوار من أجل إعادة الإنتاج بالطريقة المناسبة، وقد استغرقت هذه المفاوضات زمنا، لأهمية الموضوع ولأن كلتا الدولتين كانتا حريصتين على المصالح المشتركة، والتفاهم الجيد بشأن هذه الموضوعات.واسترسلت : وقد كان هناك عديد من اللقاءات عالية المستوى كان أهمها اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وهي الزيارة التي مهدت الطريق للاتفاق المشترك الذي وقع أخيرا، حيث وقعت السعودية مع الكويت اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين. ووقع عن الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، وعن الجانب الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية.وقالت : من المؤكد أن الأسواق العالمية قد استبشرت بهذا الاتفاق؛ ذلك أنه يعيد إلى الأسواق 0.5 في المائة من الإنتاج، ورغم تحقيق هذه الوفرة في الإنتاج إلا أن المملكة تؤكد، وفقا لما صرح به وزير الطاقة، أنها ستبقى ملتزمة بمستوى إمدادات المملكة إلى الأسواق العالمية، حيث سيكون إنتاج المملكة 9.744 مليون برميل يوميا من النفط الخام التزاما بهدفها المحدد في اتفاق "أوبك+" الأخير. فالمملكة التي قدمت كثيرا من أجل استقرار أسعار الطاقة، وما بذله الأمير محمد بن سلمان من جهود لإصلاح حوكمة الإنتاج النفطي بدخول المنتجين من خارج "أوبك" حريصة أيضا على استمرار هذا الاستقرار، وما العودة لاستئناف الإنتاج من الحقول المشتركة إلا رسالة إضافية للأسواق والاقتصاد العالمي على قدرة الإنتاج السعودي على معالجة أي اختلالات قصيرة الأجل، كما تؤكد المملكة من خلال هذه الاتفاقية ما سبقها من تعطل الإنتاج والعودة الحالية، اهتمامها بالقضايا البيئية المصاحبة، وأنها حريصة كل الحرص على قضايا الاستدامة، كما هو حرص الأشقاء في الكويت على ذلك أيضا.// انتهى //06:02ت م0007