طرابلس 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على تصربحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بخصوص تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن وجود مليون تركي مقيم في ليبيا، موضحًا أن هذا الحديث محاولة لتبرير الاعتداء العسكري التركي، معربًا عن استغرابه من تصريحات أردوغان، مُبينًا أنها تهدف إلى ضرب النسيج الاجتماعي الليبي المتماسك.وبينت قيام الإدارة القانونية بديوان مجلس النواب والمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب أشرف الدوس، بإعداد مذكرة قانونية مفصلة وإحالتها لإدارة القضايا برفع قضية أمام القضاء المختص بتقرير إنعدام اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا وفي الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ هذه الاتفاقية.وتطرقت إلى تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن اشتداد الأزمة في ليبيا حاليا، قد يدفع الأطراف الدولية والإقليمية المختلفة، إلى البحث عن حل سياسي جدي، يمنع تفاقم الأمور،مؤكدًا أن مصر تسعى إلى حل سياسي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ومؤسسات الدولة هناك وجيش وطني موحد.// انتهى //08:49ت م0011