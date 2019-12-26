مانيلا 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "فانفون" الذي ضرب أقاليم شرق الفلبين إلى 16 قتيلاً.وأوضحت السلطات الفلبينية أن ستة أشخاص آخرون فقدوا في جزيرة فيزاياس بوسط البلاد جراء الإعصار, مبينة أن أكثر من 58 ألف شخص اضطروا إلى إخلاء منازلهم جراء الإعصار.يشار إلى أن "فانفون" هو الإعصار الحادي والعشرين الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري، بحسب مكتب الأرصاد الذي أشار إلى أنه من المتوقع أن يترك الإعصار الفلبين يوم السبت.// انتهى //09:05ت م0012