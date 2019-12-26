القاهرة 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة هي المسؤولة عن الحفاظ على الأمن القومي والدولة المصرية ومنعها من السقوط والحفاظ على المسار الدستوري ومدنية الدولة وديمقراطيتها.وسلطت الضوء على إعلان مصر تمسكها بالاستمرار في الحصول على 40 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق سنويًا وعدم تخفيضها إلى 35 مليار متر مكعب خلال فترات ملء سد النهضة وفترات الجفاف والجفاف الممتد كما أعلن الجانب الأثيوبي.وأشارت إلى احتدام المعارك بين الجيش الوطني الليبي و الوفاق الوطني في جنوب طرابلس، بالتزامن مع اجتماع عقده قائد الجيش الليبي خليفة حفتر لبحث التطورات المتعلقة بالسياسات الدولية تجاه ليبيا.ونوهت بأن مدينة عسقلان الإسرائيلية شهدت أمس إطلاق صاروخ من قطاع غزة خلال زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمدينة في إطار حملته الانتخابية، مما اضطره للجوء إلى مكان آمن لفترة وجيزة.ولفتت الصحف إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون أعرب عن أمله في أن يخرج لبنان من أزمته قريبا، وتأكيده أن جبران باسيل لن يشكل الحكومة اللبنانية ولكن من حقه المشاركة في التأليف.وتناولت صحف مصر، تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن استعادة الأمن الجماعي العربي تعد مفتاحاً أساسياً للتعامل مع حالة عدم اليقين على المستوى العالمي.// انتهى //10:26ت م0014