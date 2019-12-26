الخرطوم 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك خلال الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة ديسمبر أمس، بأن جرائم القتل والحرب والإبادة الجماعية لن تسقط بالتقادم، معلنا أن الميزانية المُرتقبة تُركز على مُحاربة الفقر وزيادة الدعم لقضايا الصحة والتعليم وكافة الخدمات الضرورية.وأخبرت عن مقتل 45 حوثياً بينهم قادة ميدانيون باشتباكات مع الجيش والتحالف العربي في مديرية "رازح" بمحافظة صعدة، فيما تمكنت قوات الحزام الأمني من إحباط هجوم إرهابي في مدينةعدن.ولفتت الانتباه إلى إقرار إسرائيل خطط لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية ومنطقة صناعية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.وسلطت الضوء على استنكار رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول وجود مليون تركي مقيم في ليبيا، لافتاً إلى أن حديث أردوغان محاولة لتبرير الاعتداء العسكري التركي على ليبيا.ونقلت عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، نزوح نحو 110 آلاف مدني في محافظة إدلب شمال غربي البلاد منذ مطلع الشهر.وأشارت الصحف السودانية إلى تمكن خفر السواحل في إسبانيا، أمس من إنقاذ حوالي 200 مهاجر، من رجال ونساء وأطفال، كانوا على متن قوارب متهالكة من القارة الأفريقية.// انتهى //10:30ت م0015