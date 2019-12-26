رام الله 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم اقتحام 189 مستوطنا، بينهم 15 طالبًا من المعاهد والجامعات اليهودية وعضو الكنيست الإسرائيلي شارين هاسكل ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأشارت إلى أقوال مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استغلال الأعياد اليهودية لزيادة وتيرة اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين.وأولت اهتمامًا أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، التي كان آخرها سماح شرطة الاحتلال لعضو كنيست باقتحام الحرم الشريف، واستمرارها بإدخال مجموعات المتطرفين إليه.ونشرت صحف فلسطين هذا اليوم تأكيدات الرئيس الغيني البروفيسور ألفا كوندي، مواقف بلاده الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.// انتهى //10:39ت م0017