الأحساء 29 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسفي منظر مهيب تتجلى فيه قدرة الله عز وجل، بدأت ظاهرة كسوف الشمس الحلقية في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.رصدت عدسة " واس " من موقع جبل الشعبة في محافظة الأحساء ظاهرة كسوف الشمس الحلقي (النادرة)، في ظاهرة لم تحدث قبل ذلك منذ 97 عامًا، حيث بدأ مسار الكسوف الحلقي مع شروق الشمس بالمملكة في منطقة تبعد حوالي 180 كيلومتر غرب مدينة الدمام.وكانت مدينة الهفوف بالأحساء؛ أول منطقة مأهولة بالسكان واقعة في الخط المركزي لمسار الكسوف، حيث تمكن الراصدون من رؤية الكسوف الحلقي مع شروق الشمس لمدة دقيقتين و59 ثانية.// انتهى//11:04ت م0022