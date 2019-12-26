حائل 29 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 26 ديسمبر 2019م واسأقام ميدان الفروسية بحائل حفل سباقه التاسع لهذا العام أمس, بحضور مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس مشعل التميمي ومدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية محمد الغويري .وتكون الحفل من أربعة أشواط حيث توجت الفرس " تنافس " بشوط الكأس الرئيسي لمالكها مجول هديسان الشلاقي وفازت بالمركز الأول لشوط السباق الأول الفرس " كوكب ذري " للمالك بشير عرابي البلوي, فيما حققت الفرس " شبلة سحاب " المركز الأول في الشوط الثاني للمالك زقم حامد القاسم, بينما حقق الجواد " ولد ماتهاب " المركز الأول في سباق الشوط الثالث للمالك جديع الجهني .وفي نهاية الحفل سلم ضيوف الميدان الكأس للفائز بالشوط الرئيسي .// انتهى //11:10ت م0024